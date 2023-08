‘La Barby’ Juárez revela: ‘Gané más en LCDLF que en un año de peleas’

La boxeadora profesional Mariana 'La Barby’ Juárez, de 43 años, es otra mujer después de su paso por La Casa de los Famosos México. La excampeona mundial de dos divisiones fue la última integrante del Team Cielo en abandonarla.

Ahí adentro, la pelea no fue fácil, pues vivió bullying por su forma de hablar de parte del Team Infierno, y también vivió momentos de tristeza al no sentirse respetada por algunos integrantes. Sin embargo, al ser una peleadora nata y llevar 25 años de carrera en el mundo del boxeo, sabe que la única opción es levantarse siempre.

RÉCORD platicó en exclusiva con 'La Barby' para conocer su sentir después de estar vigilada con cámaras durante dos meses y lo que significó este proyecto.

LCDLF fue un reto más difícil de lo que pensó

En su vida ha enfrentado retos importantes, pero reconoce que LCDLF le exigió más de lo que esperaba: “Estar ahí adentro fue un reto mucho más difícil de lo que pensé, no por el contenido o la polémica, sino por aguantar cosas que a veces no estaban bien y que fueron complicadas. Sin embargo, traté de ir poco a poco”.

“Los últimos días estuve triste porque al final éramos solo Jorge y yo contra todo el Team Infierno, y nos apoyábamos, pero cuando se fue, estuvo muy difícil porque me quedé sola en el cuarto y me tocó escuchar todo lo que dijeron sobre él cuando intentó hacer amistad con los del Infierno. Entonces yo no quería que me la aplicaran igual, así que preferí hacerme a un lado y de repente eso también lo vieron mal”, comenta ‘La Barby’.

La boxeadora no cree que a algunos integrantes del Team Infierno no les interese el premio de 4 millones de pesos: “Hay unos que siguen diciendo que no les importa (el premio), pero también unos dijeron que sí lo querían a como diera lugar. Entonces quiero ver qué sucede hasta el último día, porque me da risa que los últimos quince días que estuve, Poncho, Sergio y Emilio ya se dieron cuenta quiénes se están llevando todo y quiénes están haciendo el contenido”.

El bullying del Team Infierno hacia ella y Jorge Losa

Sobre el bullying que vivió por parte del Team Infierno, nos comentó: “Todos hicieron mucho bullying. Yo siempre traté de respetarlos para que a mí me respeten. Ellos siempre decían que no era bullying, pero creo que basta ver lo que hacían para saber que claramente sí era. Incluso Sergio al final dijo que sí se sintió atacado. Igual aquí afuera todos ven lo que pasa dentro y al final del día, como ellos mismos decían, el público es el que decide. A muchos seguramente les gustó, a otros tal vez no, pero todos sabemos que debe haber respeto hacia las personas. No todos tenemos ese carácter para aguantar ese tipo de bromas”.

Las burlas más crueles de las que fue objeto dentro de la casa fueron por su forma de hablar. Ahora, fuera de ella, se sinceró: “Yo creo que estando allí adentro me tenía que reír de la situación porque no me quedaba de otra. Era una presión muy fuerte porque no sabía qué decir y al final no decía nada. Incluso cuando mi hija entró, no sabía qué me pasaba porque normalmente no hablo así. Pero yo creo que fue justo por esa presión, porque solo pasó dentro de la casa y ahora que estoy fuera me río y de repente pienso que cuando salgan les voy a decir las cosas sin tartamudear y como es”.

“A Sergio le dije incluso que era un patán y que el hecho de ponerse así con una mujer, sea lo que sea que dijera Bárbara, lo hacía ver mal a él porque nunca tuvo empatía con ella. Ya que una menopausia no es cualquier cosa y todos lo sabían. Así que la utilizaron para volverla loca. Cuando intentamos decirle a Bárbara, no funcionó. Así que intentamos dejarla tranquila y el Team Infierno hizo lo que tenía que hacer para sacarla”.

Sobre el supuesto fraude de las cajas en LCDLF

Recientemente, sus declaraciones en la Gala de Vix causaron revuelo en redes sociales, donde la acusaron de revelar que la producción de LCDLF la favorecía. Sobre la polémica, aclaró: “Aunque suene feo, la verdad es que se hacen sus chaquetas mentales. Porque en todos los juegos siempre había una excusa, y decían se las pusieron. Y cuando ellos ganaban nosotros nunca les dijimos nada. Y si nos tocaba ganar a nosotros, siempre se ponían a conspirar (el Team Infierno). Apenas ahora que salí lo vi, que porque según Jorge en una prueba me dio un tubito, que antes Wendy y Poncho ya habían buscado por todos lados y que cuando yo entré ahí estaba, pero Jorge nunca me dio ningún tubo”.

Recordó lo que pasó el lunes previo a su semana de eliminación: “En la prueba de las cajas también dijeron que el finalista supuestamente era para mí. Cuando en realidad todos estábamos buscando el número que fuera e íbamos viendo cuáles ya habían salido. En la última prueba en la que había 5 cajas en la banda y nosotros éramos 6 participantes, yo me di cuenta de que ese era el número porque faltaba el 1. Pero después me di cuenta de que no había sido la única. Poncho también ya la había visto. Entonces aquí era que te pusieras abusado y vivo”.

“Yo, cuando camino y van sacando la caja, Nicola se metió para agarrarla, pero si hubiera sido yo la que se metía, ellos me hubieran echado pleito, pero nunca lo dije porque ya eso era su problema”, explicó ‘La Barby’ para poner fin a la polémica.

“En muchos lados dijeron que era ninfómana, pero no”

Durante una reunión en la casa, la boxeadora habló de sus gustos en la intimidad, lo que generó revuelo dentro y fuera de la casa: “De repente me calificaron como ninfómana, cuando esas personas buscan sexo en todas partes y yo no, solamente con la persona que yo quiero. Fue lo que yo expliqué, mientras tú estés con tu pareja y exista esa comunicación acerca de qué es lo que ambos quieren, quise aclarar que con tu pareja puedes hacer lo que quieras”.

“Otra de las cosas que no me gusta es Emilio, porque, aunque dije que me gustaban los jóvenes, él no. Entonces sí lo tengo que aclarar, porque nadie me va a dar lo que necesito dentro de la casa. Siempre mis parejas han sido menores que yo, porque, así como soy yo, necesito que tengan mucha energía, porque los viejitos luego se cansan”, dijo ‘La Barby’.

Quiere volver a pelear y defender su título

Luego de presenciar la gran final de LCDLF en próximo 13 de agosto, se enfocará en su carrera: “Yo creo que alrededor de octubre o noviembre estaré nuevamente peleando. Hoy justo tuve una plática con mi promotor, acerca de que quiero hacer tres peleas: una con título para poder retirarme como campeona y ponerle ese broche de oro a todo lo que he trabajado, porque ha sido un camino muy difícil. Si Dios me lo permite me gustaría cerrar así mi carrera”.

Respecto a posibles rivales, compartió que ya tiene a alguien en mente: “Me encantaría pelear contra la última chica con la que peleé (Mayeli Flores) porque además de que me dio muy buena pelea, no quiero ser como esos boxeadores de antes que se conseguían al más fácil. Entonces estaría padrísimo repetir a mi contrincante, porque justo fue mi última pelea antes de entrar a la casa”.

‘La Barby’ fue la última famosa en entrar a la casa, justamente por esa pelea: “A veces me pongo a pensar en eso; yo venía con la nariz rota, mis emociones caídas y nadie tomó eso en cuenta, de que literalmente acababa de tener una pelea difícil. Nunca me mostré cabizbaja y ellos lo tomaron así, para que en realidad se den cuenta de quiénes son fuera de esa casa”.

No cambiaría el boxeo por nada

Finalmente, Mariana ‘La Barby’ Juárez dejó en claro que, aunque la experiencia dentro del reality fue importante en su carrera, no cambiaría el boxeo por nada en el mundo.

“Gracias al boxeo he logrado hacer muchas más cosas, tener más trabajos que he conseguido aparte como conferencias y todas las cosas que hago. La verdad es como he podido vivir y así es como intento mejorar la vida de mi hija, para que no sea como la que yo tuve. Pero realmente en este reality gané mucho más de lo que gano en un año de peleas, es muchísimo más y de repente le digo a mi hija que la meteré a estudiar en una escuela de actuación porque si les va muy bien. No cambiaría el boxeo por nada, el boxeo fue mi terapia, me salvó de muchas cosas”, finalizó.



