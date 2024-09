La conmovedora anécdota que Enrique 'Perro' Bermúdez compartió con André Marín

La semana inició con una lamentable noticia dentro del mundo de los medios de comunicación de México, por el fallecimiento de André Marín Puig. Distintas personalidades se sumaron al pésame y las condolencias por el comunicador, quien a lo largo de su vida se convirtió en un referente del periodismo deportivo. En ese contexto, Enrique 'Perro' Bermúdez compartió una anécdota muy especial con su colega.

Si bien por mucho tiempo fueron "rivales" de televisora, en entrevista en The Morning Show de RÉCORD+, Bermúdez de la Serna compartió el respeto y aprecio que tuvo siempre por Marín Puig. "Un gran amigo, me dolió mucho", comentó y recordó cuando coincidieron en el programa 'Unidos por los nuestros' para recaudar fondos por los terremotos de 2017 en México, que coincidió en fechas con los huracanes Harvey, Irma y María en Estados Unidos.

No obstante, el 'Perro' aseguró que el momento más grato que compartió con André fue cuando su hijo Vadhir tuvo un problema de salud y su esposa Leticia le tuvo que donar un riñón. "Y estando ahí en el hospital, muchos amigos personales no fueron, y mi sorpresa fue que de pronto la puerta se abrió y entró André Marín con su esposa, con Paty, y le llevaron a mi esposa un ramo de flores que no olvidaré nunca".

"Fue un detalle que me llevó siempre, que tendré por siempre, y que me habla, no del André Marín polémico que conocemos, un periodista que le gustaba la polémica. Sino del André Marín sensacional, porque varios amigos no lo hicieron y él estuvo ahí", y retieró que es un detalle que se llevará siempre en la mente y el corazón.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: DAVID FAITELSON RESPONDE AL CUESTIONAMIENTO DE JOSÉ RAMÓN: "EL SINVERGÜENZA NO TIENE ESPACIO"