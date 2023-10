La Volpe arremete contra Faitelson por críticas sobre la ausencia de 'Cuau' en 2006

Durante los últimos días se revivió la polémica sobre el Mundial de 2006, cuando Ricardo La Volpe, en ese entonces DT de la Selección Mexicana, no llevó a Cuauhtémoc Blanco como seleccionado nacional, y David Faitelson, dio su postura sobre el tema.

El experiodista de ESPN y próximo comunicador en TUDN señaló que 'El Bigotón' sí se equivocó al no llevar al 'Temo' entre sus convocados a Alemania 2006, pues fue un capricho del técnico que el futbol no se lo perdonará.

"No hay pretexto que valga: Ricardo Lavolpe se equivocó en no llevar a Cuauhtémoc Blanco al Mundial del 2006. Fue un capricho que, la historia del futbol mexicano, jamás lo perdonará", expresó Faitelson en su cuenta de X, antes Twitter.

Sin embargo, La Volpe no se quedó callado y por el mismo medio le respondió, señaló que no sabía nada de futbol y lo invitó a hablar sobre el tema en una mesa de debate, pues quiere dar a entender el sistema de juego que tenía en ese entonces.

“Tienen un problema ustedes, yo entiendo que estudian periodismo, pero creo que tienen un problema y lo digo bien, y que me escuchen todos y el día que quieras hacemos una mesa que no tienen ni idea lo que es un sistema de juego. No tienen ni idea”, escribió 'El Bigotón'.

Finalmente, Faitelson le dejó una pregunta al también analista de TUDN: "Profesor: tampoco hay que ser un 'genio' para saber que un futbolista de esas condiciones no sobra en una lista de 23 futbolistas… ¿Me está diciendo que su 'sistema de juego' no podía incluir a uno de los mejores futbolistas de la historia?".

