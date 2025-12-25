Lamine Yamal sorprende y se une a partido entre niños en las playas de Dubai

El joven talento del FC Barcelona, Lamine Yamal, ha vuelto a demostrar que su amor por el fútbol no entiende de descansos ni de escenarios profesionales. Durante sus vacaciones navideñas en los Emiratos Árabes Unidos, el extremo azulgrana se convirtió en el protagonista de una escena que ya se ha vuelto viral: unirse a jugar un partido informal con un grupo de jóvenes en la arena de Dubái.

Lamine Yamal juega en la playa | CAPTURA DE PANTALLA

Aprovechando los días libres otorgados por Hansi Flick, Yamal se encuentra en la ciudad emiratí junto a su familia para disfrutar de las fiestas y asistir a la gala de los Globe Soccer Awards este domingo 28 de diciembre. Sin embargo, ni el anonimato ni el descanso total parecen estar en sus planes cuando hay un balón de por medio.

Magia en la arena y un recuerdo inolvidable

Lo que empezó como una tarde tranquila frente al mar para unos jóvenes locales y turistas, terminó en una experiencia irrepetible. En los vídeos difundidos a través de redes sociales, se observa al internacional español desplegando su habitual repertorio de regates y remates imposibles, adaptando su técnica de élite a la irregular superficie de la playa.

Imagine playing a game of footy on the beach and Lamine Yamal joins 😮🏖️



Yeah, that’s a lifetime memory 🤩



🎥 IG/ismail.qc pic.twitter.com/yp2tl1yIUn — 433 (@433) December 25, 2025

Lejos de evitar el contacto, Yamal se integró como uno más en el juego, mostrando la frescura que le caracteriza.

Al terminar el encuentro improvisado, el futbolista no dudó en posar para fotografías con sus sorprendidos rivales y compañeros de equipo, quienes difícilmente olvidarán el día que compartieron césped —o en este caso, arena— con una de las estrellas del fútbol mundial.

Lamine Yamal, 10 del Barcelona | AP

Navidad en familia y regreso al trabajo

Mientras su madre, Sheila, compartía detalles de la cena de Nochebuena en redes sociales, Lamine ha aprovechado para desconectar junto a su hermano pequeño antes de retomar sus compromisos oficiales.

La aventura en Dubái tiene fecha de caducidad cercana. El extremo y el resto de la plantilla del Barcelona están citados el próximo lunes 29 de diciembre por la tarde para reincorporarse a los entrenamientos. El regreso será especial, ya que el equipo de Flick iniciará la preparación del derbi contra el Espanyol con una sesión a puerta abierta, recibiendo el apoyo directo de la afición culé tras el parón invernal.