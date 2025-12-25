¿El Grinch de Green Bay? Redes explotan contra Jordan Love por sus "baratos" regalos de Navidad

La mañana de Navidad suele ser un momento de lujo y excesos en los vestidores de la NFL, especialmente cuando el mariscal de campo estrella acaba de convertirse en uno de los jugadores mejor pagados de la historia. Sin embargo, para los jugadores de los Green Bay Packers, la sorpresa en sus lockers este 25 de diciembre ha desatado una ola de críticas, no por parte de los receptores, sino de los usuarios en redes sociales.

Jordan Love, QB de Packers | AP

Jordan Love, quien hace apenas unos meses firmó una extensión de contrato por 4 años y 220 millones de dólares (con un ingreso de 55 millones tan solo este año), decidió regalar a cada uno de sus compañeros un par de tenis Nike Dunk.

Un detalle que "no dio la talla" para los fans

Aunque para cualquier mortal un par de Dunks es un excelente regalo, en el estándar de la NFL —donde otros QBs suelen obsequiar relojes Rolex, camionetas personalizadas o carritos de golf de lujo— el gesto de Love fue tachado de "tacaño".

Las críticas en plataformas como X (antes Twitter) no se hicieron esperar:

"¿220 millones para regalar unos tenis de 115 dólares? Es una falta de respeto al O-Line que le salva la vida cada domingo", comentaba un usuario.

"Jordan Love gastó menos de 5,000 dólares en todo el equipo. Eso es lo que gana en un segundo de un pase de touchdown", señalaba otra de las publicaciones virales.

Oh Boy: Packers QB Jordan Love has gone viral for spending under $5K to buy all his teammates Nike Dunk sneakers for Christmas.



Love signed a $220 million contract and is getting paid $55 million per year.



Fans are shocked at how cheap he is...😳😬 pic.twitter.com/tBPL3fh5gB — Dov Kleiman (@NFL_DovKleiman) December 25, 2025

El contraste con la élite

La comparación ha sido el combustible principal del incendio en redes. Mientras que figuras como Patrick Mahomes o Josh Allen han acostumbrado a sus compañeros a regalos que superan las cinco cifras por persona, el "detalle" de Love ha sido visto como poco ostentoso para alguien que ostenta el título del segundo jugador mejor pagado de la liga.

Hasta el momento, ningún jugador de los Packers ha manifestado públicamente su descontento; al contrario, varios han presumido sus nuevos tenis en historias de Instagram. No obstante, para el implacable tribunal del internet, Jordan Love se ha llevado el título del "jugador más ahorrador" de esta temporada navideña.