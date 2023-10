Madre de David Faitelson permanece en Israel pese a conflicto armado: 'Estaba sola'

David Faitelson reveló que su madre permanece en Israel a pesar del conflicto armado que hay en la zona desde hace varios días, pues a sus 83 años le ha resultado muy difícil poder evacuar.

El reconocido periodista contó que su mamá se encontraba sola cuando estalló la guerra, ya que el resto de su familia se encontraba de vacaciones en nuestro país. Por ello, afirmó que las primeras horas fueron "muy complicadas".

“Mi mamá es una persona de 83 años. Justamente cuando estalló este nuevo episodio de violencia, ella estaba sola. Las primeras horas fueron muy complicadas porque, imagínate, una persona de 83 años, las sirenas; detonaban en el aire los cohetes”, señaló en entrevista durante el programa De primera mano.

Además, Faitelson confesó que fue su propia madre fue la que decidió quedarse, pues le dijo que, en caso de que ocurriera una emergencia durante su evacuación, ella no podría correr o resguardarse rápidamente.

“Tratamos en algún momento de poder sacar a mi mamá, vimos que el gobierno mexicano apoyó con un puente aéreo. Yo hablé con ella y me dijo ‘mijo, si me sacan a la calle y en algún momento hay que correr o esconderse, yo no puedo. Entonces tengo menos riesgo si me quedo en el cuarto (de seguridad)'. Decidimos que se quedara”, agregó.

