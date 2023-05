María León, cantante, bailarina y actriz mexicana, reveló su afición por el Atlas, a propósito del reciente título, y dio a conocer que desde niña era una 'Margarita', nombre que se les da a las porristas del club rojinegro.

¿QUÉ PASÓ ENTRE ELLA Y HUGO SÁNCHEZ?

A través de su cuenta de Instagram, la exintegrante de Playa Limbo contó una divertida historia de cuando conoció a Hugo Sánchez, que en ese entonces jugaba en América, en el Estadio Jalisco y de cómo la obligaron a tomarse una foto con él, ya que no quería porque no era futbolista del Atlas.

"Aprovechando que mi Atlas es campeón este #TB tiene una historia hermosa. El amor por el Atlas viene de familia así que desde chiquita fui Margarita (porrista del Atlas) y bailamos en el medio tiempo del Estadio Jalisco.

"Ese día nos ganó el América y cuando ya íbamos de salida me dijeron ponte para una foto con este jugador… y yo les grité: '¡No, ese señor es del otro equipo!' Me agarraron y me pusieron con otras niñas que no conocía: 'tú ponte'. (soy la del moño) Y pues no iba a no sonreír en la foto… jajaja. Fin", escribió la cantante.

OTROS FAMOSOS QUE AMAN AL ATLAS

María León se une a una gran lista de celebridades que han confesado su amor por el Atlas.

Los famosos que le van a la Academia son: Enrique "Perro" Bermúdez, Enrique Garay, Pedro Antonio Flores, Héctor Huerta, David Medrano, Alejandro Fernández, entre otros. Incluso, Sergio 'Checo' Pérez declaró su amor por los rojinegros, pese a su conocida afición por el América.

