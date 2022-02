Mbappé interrumpió 'directo' de Hakimi; metió gol instantáneo en el FIFA

Kylan Mbappé no se cansa de demostrar su talento tanto en la vida real como en el mundo virtual. Y es que el astro francés decidió nterrumpir un "directo" de su compañero Achraf Hakimi y dar cátedra en el FIFA.

Mientras el marroquí transmitía en Twitch, Mbappé arribó por sorpresa. Hakimi se encontraba jugando la modalidad Club Pro, en la que el usuario únicamente se hace responsable de su jugador y no de todo el equipo.

De la nada, Kylian llegó y le dijo a Achraf: "¿Juegas en el modo Club Pro y no me has llamado". Acto seguido, tomó el mando, hizo algunas modificaciones; combinó algunas jugadas, y marcó un gol que deleitó a todos los espectadores.

No cabe duda de que Mbappé puede hacer todo lo que se proponga tanto en el campo de juego, como demostró contra el Madrid en Champions, y también en los videojuegos.

