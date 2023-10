Memes del abandono de 'Checo' Pérez en el Gran Premio de México

Las redes sociales no perdonan y como México siempre se ríe de sus desgracias, esta vez no fue la excepción; ya que con el abandono en los primeros segundos de Sergio Pérez en el Gran Premio de la Ciudad de México, los memes no han parado y hay de chile mole y pozole.

Los primeros a los que les hicieron burla fueron a los fanáticos que se dieron cita en el Autódromo Hermanos Rodríguez, pues consideran que no valió la pena gastar tanto dinero para ver chocar a Pérez en la primera curva.

No te lo tomes tan literal, le dicen a Checo, acompañado de una foto de un niño con un cartel con la frase “Ay Papantla, mi Checo vuela”.

Algunos otros se dicen llamar ‘Sergio Pérez’, pues solo duran 18 segundos…

Los videos también están a la orden del día, pues con las escenas del vuelo de Sergio Pérez y en donde sale llorando dentro de su vehículo, han aprovechado para ponerle música triste de fondo y crear algo nostálgico.

