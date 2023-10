El Gran Premio de México no fue el esperado para los aficionados de Sergio 'Checo' Pérez, pues la tensión no solo se vivió en el emparrillado, sino que desde las gradas también los aficionados mostraron su frustración al no poder ver al piloto tapatío en acción.

Mientras la carrera se estaba llevando a cabo fue que unos espectadores comenzaron a pelearse en las gradas, incluso se puede ver un video que se subió a redes sociales como un hombre vestido con playera gris comenzó a soltarle golpes a un grupo de personas que acudió al GP de México.

Tras lo sucedido, los gritos se hicieron presentes hasta que otro espectador tuvo que intervenir para separar al aficionado de playera polo gris, que fue el que comenzó el altercado en las gradas del Autódromo Hermanos Rodríguez.

La afición comenzó a abandonar al recinto tras la actuación de 'Checo' Pérez, pues al inicio de la carrera el piloto tapatío abandonó la carrera tras chocar con Charles Leclerc.

Por el momento, Max Verstappen apunta a conseguir su quinta victoria en territorio nacional, mientras que Lewis Hamilton y Charles Leclerc estarían completando el podio de esta carrera.

