¿Menosprecio? Papá de Lamine Yamal hace polémicas declaraciones sobre Nicki Nicole

Las últimas semanas ha tenido a Lamine Yamal y Nicki Nicole como una de las parejas más mediáticas debido a una supuesta relación amorosa, siendo vistos en reiteradas ocasiones juntos o en el mismo evento.

Yamal l AP

Sin embargo, ahora ha sido el papá del jugador español quien ha desatado polémicas declaraciones al ser preguntado sobre la relación que tendría su hijo con la artista: “No sé quién es, no sé ni su imagen, cómo es su cara, no te puedo decir si está saliendo”, dijo para Europa Press.

“La verdad no lo sé porque no me meto en esa faceta, me metería si pasa algo grave, pero si no, pues está haciendo su vida. Yo no sé ni quién es ni la Nicole esta ni me interesa la pobre chica”, resaltó Nasraoui.

Nicki Nicole l X:Nicki_Nicole19

Pide privacidad

Nasraoui pidió mayor privacidad para el futbolista que recientemente cumplió 18 años: “Un poco de privacidad se merece la gente también, Yo no voy a estar detrás de mi hijo como un sapo”.

El papá de Yamal fue sincero y tras sus declaraciones aseguró que no conoce a la artista debido a que no consume música de ese estilo, especialmente en español: “Yo no escucho música urbana de Estados Unidos, yo no escucho música de aquí. ¿Qué es Bizarrap? ¿Esto qué es?”.

Yamal en la presente temporada

Mientras tanto, en el entorno deportivo Lamine Yamal ha comenzado con el pie derecho en el que ha iniciado como titular en los dos partidos dentro de LaLiga sumando un gol y dos asistencias en donde el Barcelona se ha presentado como el campeón defensor.

Barcelona l AP

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EL POLÉMICO GESTO DE VINICIUS TRAS RECIBIR INSULTOS EN EL OVIEDO VS REAL MADRID

