Miguel Layún 'le reclama' a Ricardo La Volpe en plena transmisión de TUDN

Miguel Layún ya disfruta de su vida fuera de las canchas de futbol. El exfutbolista ahora es analista para la Televisora TUDN y ya tuvo participación durante el partido de la Selección Mexicana ante Panamá en la Semifinal de Concacaf Nations League.

Durante la transmisión, el exjugador de la Águilas del América, no desaprovechó la oportunidad para ‘reclamarle’ a Ricardo La Volpe, su ahora compañero de transmisión e histórico entrenador por la falta de consejos.

Como indica su trabajo, el exentrenador argentino, comenzó a analizar el partido asegurando que Jesús Gallardo, defensor mexicano, debería juntarse más con los volantes para generar más peligro y velocidad a la ofensiva.

Al escuchar las ideas futbol del argentino, Miguel Layún, no dudo en criticar que estos comentarios no llegaran cuando aún era futbolista y le hubieran ayudado a dar un mejor desempeño en la cancha.

“Yo tengo una queja Ricardo, contigo. ¿Por qué me lo estás diciendo hoy que estoy retirado? ¿Por qué no me pudiste comentar esto cuando estaba en activo?”, comentó el exjugador del América provocando las risas de sus compañeros.

