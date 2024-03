¡Iguales en las diferencias! Tigres conmemora Día Mundial del Síndrome de Down

El 21 de marzo es mucho más que la Primavera o el Natalicio de Benito Juárez. Desde 2006, también se conmemora el Día Internacional del Síndrome de Down, con el objetivo de concientizar sobre la importancia de la inclusión de personas con esta condición.

En este contexto, como parte de la labor social que ahora hace, los clubes de la Liga MX, como Tigres, mandaron un mensaje de conciencia para sus seguiodres.

Los felinos del norte sorprendieron a algunos pequeños seguidores y seguidoras con una sesión fotográfica con la leyenda del club, André-Pierre Gignac.

"En Tigres reconocemos la importancia de promover la equidad, inclusión y la diversidad en nuestra sociedad. Colaborar con niños y jóvenes con Síndrome de Down permite darles visibilidad hacia toda nuestra afición y celebrar la diversidad que nos enriquece como sociedad", comentó Marisol Rodríguez, Gerente de Impacto Social del Club Tigres

Otros equipos de la Liga MX también se unieron

Otros equipos de nuestro futbol no se quedaron atrás y también se unieron a la conmemoración del Día Mundial de Sindrome de Down, como Pumas, quienes con 'Goyo', su mascota, convivieron con algunos fanáticos de Fundación Mosaico Down IAP.

En el día mundial del #SíndromeDeDown, Goyo convivió con niños y niñas de la Fundación Mosaico Down IAP y juntos pasaron un gran momento de diversión, baile y juego.

América y Pachuca fueron otros clubes que mandaron el mensaje de conciencia para sus seguiodres. Igualmente Cruz Azul recibió a su afición, a manera de dinámica para celebrar la inclusión de todas las personas, sin importar su condición.

América es, por ahora, el único club en México que cuenta con un equipo especial conformado por personas con Síndrome de Down, el cual existe desde hace siete años. En cuanto a los Tuzos, hicieron una publicación sobre la importancia de seguir fomentando la inclusión.

El Día Mundial del Síndrome de Down se celebra desde 2006 por parte de la comunidad, pero su primera celebración oficial fue en 2012, tras recibir el reconocimiento por parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Su objetivo es recordar la importancia de la inclusión, así como fomentar la independencia y participación de las personas con esta condición.

