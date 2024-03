Pepe Segarra recuerda cómo fue la despedida con Burak y De Valdés: 'Pensaban que era broma'

José Segarra fue presentado este miércoles en Fox Sports tras dejar Televisa después de más de 40 años trabajando para TUDN, y en entrevista con RÉCORD, 'Pepillo' contó cómo fue el momento en que se dirigió con Enrique Burak y Toño de Valdés para anunciarles su salida de la empresa de Chapultepec.

Segarra mencionó que habló con cada uno por separados, aunque fue la misma reacción de sorpresa y que, de hecho, al principio pensaron que se trataba de una broma, hasta que él mismo les dio las gracias por el buen tridente que armaron en las transmisiones de beisbol y futbol americano.

"Fue un momento muy especial, cuando les comuniqué que me iba de Televisa primero hablé con Enrique, luego con Toño de manera separada. No lo podían creer, no daban crédito, pensaron que era una fake news o que yo estaba bromeando, porque yo siempre trabajé con el mismo entusiasmo, en ningún momento mostré que ya me quería ir, normal", contó Pepe Segarra a nuestros micrófonos.

Así mismo, el exnarrador de TUDN, ahora con Fox Sports, dejó en claro que las negociaciones con el canal azul fueron sumamente confidenciales y nadie se enteró hasta el momento en que él dio las gracias, pues sabía que el beisbol ya estaba descartado de Televisa, razón que dejó con impacto a Burak y De Valdés.

"Tanto Toño como Enrique quedaron impactados sobre todo después de tantos años de las transmisiones en televisión, de las transmisiones en la radio, de los viajes y Juegos Olímpicos. Con ellos me ha tocado pasar más tiempo que con mi familia.

"Muy agradecido, muy contento de todo lo que hicimos, del recuerdo que tengo. Obviamente sientes tristeza, nostalgia en un principio, pero dices ‘voy a algo nuevo, algo bonito, donde me tratan de maravilla, donde los compañeros me han dado un recibimiento fantástico’, entonces no podía estar en un mejor lugar que aquí, en Fox Sports".

Su novena de compañeros

Pepe Segarra compartió a RÉCORD cuál sería su novena ideal armada con todos los compañeros de profesión que con los que ha compartido micrófonos, donde destacan Enrique Burak, Toño de Valdés, Beto Sosa, Javier Figueroa, Tommy Morales, entre otros.

Novena completa:

Toño de Valdés

Enrique Burak

José Pablo Coello

Ernesto del Valle

Agustín Castillo

Gustavo Torrero

Roberto Sosa

Javier Figueroa

Tommy Morales

