Mike Máquina del Mal, streamer mexicano, se tatuó a Messi pese a ser fan de CR7

Mike Máquina del Mal, un influencer mexicano con casi medio millón de seguidores en TikTok, es conocido por sus opiniones polémicas sobre el futbol y su ferviente admiración por Cristiano Ronaldo. Sin embargo, una reciente apuesta lo llevó a tatuarse el rostro de Lionel Messi en su espalda.

El desafío surgió durante una transmisión en Twitch con el streamer argentino La Cobra. Mike, seguro de que Messi no ganaría la Leagues Cup con el Inter Miami, apostó: "Si Messi gana la Leagues Cup, yo me lo tatúo. Tan seguro estoy de que no lo va a ganar que te lo estoy diciendo ahorita". Sin embargo, Messi y el Inter Miami se consagraron campeones invictos, con el rosarino siendo nombrado el mejor jugador del torneo.

Cumpliendo su palabra, Mike viajó a Argentina y, en una transmisión en vivo en el canal de Twitch de La Cobra, se tatuó el rostro de Messi junto con la palabra "GOAT" (Greatest of All Time, o "mejor de todos los tiempos" en español). A pesar del tatuaje, Mike reafirmó su postura al ser consultado sobre el significado de "GOAT", expresando que, para él, el verdadero "GOAT" es Cristiano Ronaldo.

El video del tatuaje se volvió viral en las redes sociales, con más de 20 mil personas conectadas en vivo para presenciar el momento. Tras el tatuaje, la cámara mostró a Mike con la cara de Messi y la leyenda 'GOAT' tatuadas en su espalda, reconociendo implícitamente a Messi como el mejor del mundo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: JUGADOR DE AUSTRALIA PIDIÓ PLAYERA A CHINO HUERTA TRAS JUEGO CONTRA MÉXICO