Mike Tyson: Dwyane Wade agradeció al exboxeador por defender a su hijo transgénero

Luego de que Mike Tyson defendidera al hijo transgénero del exbasquetbolista Dwyane Wade contra los comentarios que realizó el rapero Bossie Badazz sobre su sexualidad, ha sido el propios Wade quien ha agradecido el gesto de 'Iron Mike'.

"Hablé con Mike sobre eso al principio de la pandemia; tuvimos una conversación y lo aprecio. Es una de esas personas... es tan inteligente, es tan educado y conocedor de la vida y para mí fue genial escucharlo decir eso", comentó Wade en entrevista para Central Wade.

El exbasquetbolista también declaró que no guarda rencor contra Badazz, ya que cada quien debe tener su camino hacia la aceptación.

"Entiendo que todos tienen su propio camino hacia la aceptación de las cosas. Nunca salí y le dije nada a nadie que se sintiera de cierta manera pór mí o por alguien más de mi familia, porque no nos conocen, no conocen nuestros corazones y definitivamente no conocen a Zaya", comentó.

