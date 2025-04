Mundial de Clubes: Periodistas españoles 'hacen menos' a Pachuca

Durante el programa español 'Despejados', los dos periodistas españoles comentaban la situación del Real Madrid y como se perfila de cara al próximo Mundial de Clubes 2025, donde los rivales del cuadro Merengue en la Fase de Grupos serán; Al Hilal, RB Salzburg y los Tuzos del Pachuca.

Fase de grupos Mundial de Clubes 2025|X:@TendenciaDepor

¿MENOSPRECIARÓN A LOS TUZOS?

En la charla, se comentó sobre las grandes ausencias que tendrá la competencia y fue en ese momento donde se mofaron del cuadro mexicano, dando a entender que no es un futbol tan vistoso como el europeo.

“Te gana el Barça o el Arsenal la Champions y no estás en el Mundial de Clubes y te tienes que comer ahí al Pachuca, con todo el cariño para los mexicanos”, dijo Misterchip entre risas a Julio.

🎟️ | The best clubs in the world. One stage. One shot at

glory— and we’re ready!



➡️ https://t.co/bsmEocZbAh@FIFACWC#FIFACWC #TakeItToTheWorld | #PachucaForTheWorld🤍💙 pic.twitter.com/BmnuLTHdBB

— Club Pachuca (@Tuzos) April 10, 2025