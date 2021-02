Natalia Bryant, hija de Kobe, dejó el voleibol para dedicarse al modelaje

Natalia Bryant, hija mayor de la exestrella de los Lakers Kobe Bryant, ha dejado el voleibol para dedicarse al modelaje.

Pese a tener una carrera prometedora en el voleibol, Natalia decidió firmar con la agencia IMG Models, ya que asegura que siempre ha estado interesada en ser modelo.

“Siempre he estado interesada en la moda desde muy joven. Me encanta esta industria y desde que tengo uso de razón, he querido ser modelo. Hay mucho que aprender, pero siento que esta es una gran oportunidad para aprender y expresarme creativamente", mencionó a través de su Instagram.

De igual forma, IMG Models aseguró que le ven mucho potencial a la hija del exbasquetbolista de la NBA.

“Natalia tiene un futuro brillante por delante. Nos sentimos honrados de asociarnos con ella para dar forma a su carrera en el mundo de la moda y la belleza, y no podemos esperar a ponerla en contacto con oportunidades frescas y emocionantes que hagan de escaparate de su personalidad multifacética y su aspecto”, expresó la agencia.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TRAVIESO ARCE: 'TENÍA UN VIAJE TODO PAGADO PARA EL SBLV Y NO QUISE IR; NO ME GUSTA'