Newcastle: Polémica surgió sobre nueva playera por tener colores de Arabia Saudita

Newcastle ha asegurado la permanencia en Primera División, pero su lugar número 14 de la Premier League, es algo que genera mucho desconcierto dentro de los aficionados del club.

Hace algunos meses, un grupo de inversión encabezado por gente de Arabia Saudita realizó la compra del equipo con un valor de 533 millones de euros, después de que durante 18 meses se estuvo gestionando este cambio de dueños.

Con esto, Newcastle se convirtió en el equipo más rico del mundo, aunque las operaciones en la plantilla del equipo de futbol todavía no hayan quedado reflejadas, de acuerdo a su posición en la tabla.

Ahora, otro problema se le puede avecinar al equipo de las 'Urracas', después de que se ha mencionado en medios internacionales que una de las nuevas camisetas para el siguiente torneo tendría los colores del país asiático, ya que sería blanca con verde.

Esto ha generado controversia porque desde un inicio, la afición no quería a este grupo inversor y hasta la FIFA no permitió la venta del club hasta que se comprobara que el gobierno saudí no iba a meterse dentro del equipo de futbol inglés.

La Gazzetta Dello Sport publicó que existe repudio por los actos de violación a los derechos humanos del país árabe y que se rumora que con este tipo de acciones dentro del club buscan limpiar la imagen del país.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR - BAYERN MUNICH: ROBERT LEWANDOWSKI SE QUIERE IR DEL EQUIPO AL TERMINAR SU CONTRATO