NFL: ¿Quién es 49er luchador, fanático de San Francisco con peculiar personaje?

Desde 2017 el '49er luchador' se ha destacado como uno de los fanáticos más característicos que se pueden encontrar en los juegos de San Francisco. Domingo a domingo o cada que sus actividades se lo permiten, se aparece en el tailgate y de inmediato su peculiar máscara y sus demás artículos, llaman la atención del resto de los aficionados.

Ramsés Vargas es quien está detrás de este singular personaje que, con el paso del tiempo, ha ganado notoriedad entre los gambusinos y el cual surgió de un viaje en México.

“El personaje o la vestimenta surgió en 2017 cuando fue la primera vez que usé una máscara. Yo la compré en un viaje a Ensenada, me llamó mucho la atención y la compré. Luego fuimos a un partido justamente contra los Rams. Iba con un grupo de amigos y me llevé la máscara. En un momento me olvidé de que la llevaba, un amigo me dijo que me la pusiera y cuando pasó, la gente se sorprendió, les encantó”, comentó Vargas.

“En ese entonces solo era un jersey, un short y la máscara. Poco a poco fui agregando un poquito más, que una cadena, compré el saco, los anillos representando cada campeonato, hice un cinturón”, afirmó.

Ramsés es nacido en Los Ángeles, pero sus padres son mexicanos. Apasionado de la lucha libre decidió modificar su primera máscara a la que usa actualmente, una versión de la de Pentagón, el Zero Miedo.

“La máscara de Penta me encanta, además es amigo de George Kittle. La persona que me la creó le dije que le pusiera unas letras 'SF' de San Francisco yo ya le agregué el logotipo. Pero en sí es algo de lo que viene siendo Penta con algo de 49ers”, explicó.

“Cuando tenía por ahí de 8-9 años jugaba con mis amigos en la calle y en ese tiempo los 49ers eran el mejor equipo, se escuchaba mucho de Joe Montana, Jerry Rice y otros más. En los partidos siempre uno escogía ser tal jugador y así entre los amigos nació el amor por los 49ers”, recordó Ramsés.

Al 49er luchador le agrada mucho más asistir a los encuentros donde los 49ers son visitantes, aunado a que también le gusta compartir tiempo con los aficionados rivales, darse tiempo para tomarse fotos y charlar con ellos.

Por otro lado, confirmó que tiene su boleto asegurado para apoyar al equipo este domingo ante los Rams por la Final de la NFC. El Super Bowl, si su equipo clasifica, está en veremos por el elevado costo de los boletos, los cuales están por arriba de los 8 mil dólares.

“Para la Final de Conferencia ya estamos confirmados. Obviamente queremos llegar al Super Bowl pero honestamente para ese juego para lo que yo vi de boletos en reventa están a más de 8 mil dólares como que ahí si la vamos a pensar a ver que se puede hacer, por lo mínimo vamos a estar en el Tail gate apoyando con todo”, finalizó 49er luchador.

