Nick Kyrgios reveló que la 'frustración sexual' ha hecho que baje de rendimiento

Nick Kyrgios es uno de los deportistas más polémicos de los últimos años, pues su conducta a veces da más de que hablar que sus partidos.

El tenista australiano reveló cuál es el motivo por el que veces no puede rendir al cien por ciento: la 'frustración sexual' por no ver a su pareja.

"Con mi primera novia, estuve lejos de ella durante seis meses seguidos. Cuando intentas rendir al más alto nivel, empiezas a extrañar a alguien emocionalmente, físicamente y se convierte en una frustración sexual.

"Estoy en la cancha y no puedo jugar porque estoy un poco cachondo, ya sabes a qué me refiero. No importa si estás en un trabajo de oficina… Si no ves a tu pareja, te afecta a ti, a tu trabajo, a tu estado de ánimo, a todo...", contó para 'News.au'.

De igual forma, el jugador de 26 añadió: "Yo era el hijo de puta más malhumorado cuando estuve lejos de mi esposa durante tanto tiempo".

