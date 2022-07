Nick Kyrgios y su novia planean tener un bebé el próximo año

La estrella australiana del tenis Nick Kyrgios reveló que está muy cerca de contraer nupcias con su novia, la bloguera y modelo Costeen Hatzi.

Pero no sólo eso, Kyrgios y Hatzi revelaron en redes sociales que el próximo año buscarán encargar su bebé.

"Next year (Próximo año)", respondió Kyrgios en una historia de Instagram a un usuario que, que puedo haber sido la misma Hatiz ante la pregunta: "I love you, when are we having babies (Te amo, cuando vamos a tener bebés)".

El comentario fue seguido por emojis de ojos laterales y anillos, lo que provocó más sugerencias de que se casarían.

En mayo pasado, durante otra sesión de preguntas y respuestas, Kyrgios les dijo a los fans que se iba a casar con Hatzi "muy pronto".

