Pato Araujo tras ganar el Exatlón: 'Formar una familia es una meta que tengo con Zudikey'

Después de coronarse campeón de Exatlón “Titanes vs. Héroes”, el futbolista Patricio Araujo planea tener hijos con el amor de su vida: Zudikey Rodríguez, con quien se casó en el reality en noviembre pasado.

“Hay un proyecto en puerta muy importante para los dos y obviamente el formar una familia es una de nuestras metas más claras. Ojalá pueda ser pronto y si no, pues apurarnos ahoritita a trabajar para después tener esa dicha de disfrutar a nuestros críos, un Patito y una Zudeikita”, platicó Araujo con RÉCORD.

Después de ocho meses de competencia, Pato enfrentó en la Final a Javi Márquez, quien ganó el primer punto, sin embargo, el futbolista le dio vuelta al marcador y se proclamó monarca de la cuarta temporada de la competencia de alto rendimiento y supervivencia.

“Exatlón es un ejemplo de lucha, lucha por tus sueños, lucha por lo que quieres. Para mí eso fue Exatlón y el hacerlo como el corazón es lo que siempre te va a ayudar a salir adelante”, aseguró.

“Estoy muy contento con el resultado final de todas estas 31 semanas, diario había golpes, diario había algo que nos molestaba, que nos hacía reír, sufríamos, todo fue parte de aprendizaje para todos nosotros. Pude unirme en matrimonio con Zudi, fue algo muy bonito el casarnos en esas tierras. Valió la pena cada gota de sudor que se derramó en cada circuito”, agregó.

La salida de Zudikey, a causa del fallecimiento de su abuelo, fue uno de los momentos más difíciles para Pato.

“La despedida de Zudi. Una vez más Zudi no pudo luchar por su permanencia en esta cuarta temporada. En nuestra temporada se rompió un hueso y ahora las circunstancias de la vida, perdió a sus dos familiares, a su abuelito y a su tío, la orillaron a irse y creo que el tiempo que quedaba todavía era demasiado.

“Cuando anunciaron que se alargaba el programa creo que fue una de las partes que más sufrió ella, que más sufrí, porque sabíamos que quizá alguna eliminación nos iba a separar. Fue lo más triste que viví esta temporada”, recordó el jugador de 33 años de edad.

“La videollamada que me gané y que hice con Zudi fue uno de los más grandes alicientes, la extrañaba, no dejaba de sentirme mal por no estar con ella. Ella me dijo ‘échale ganas, tú puedes, puedes llegar a la Final’ y me di cuenta de que tenía que pelear, si ganaba o perdía no importaba, simplemente tenía que hacer mi mayor esfuerzo en cada circuito y en cada carrera”, aseguró.