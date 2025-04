'Pato' Borghetti revela la telenovela mexicana de la que es fan 'Checo' Pérez

DFP tag: DN_Intext_Center_BTF_1

El actor y conductor Patricio Borghetti reveló recientemente en una charla para el podcast Tu Otra Pasión MX de Esteban Macías, una situación que vivió con el explioto de la Fórmula 1, Sergio Pérez.

Pues ‘Pato’ asistió a un evento del cual su esposa, Odalys Ramírez, era la conductora y ‘Checo’ el embajador. En dicho evento, el conductor de TV Azteca tendría la oportunidad de conocer al mexicano, situación que desencadenó la confesión de Pérez.

'Checo' no forma parte actualmente de la F1 | MexSport

‘Checo’ Pérez admite ser fan de esta telenovela

“Pato, yo era fan de Rebelde, tú eres el Profesor Madariaga, soy tu fan”, fueron las palabras que ‘Checo’ le dijo a Borghetti en aquella plática; sin embargo, no solamente le confesaría su gusto por la telenovela mexicana, a su vez, Sergio Pérez le pidió a Patricio discreción, a lo que él respondió: “tu secreto muere conmigo”.

Borghetti formó parte de la famosa telenovela mexicana | X: @dtlnovelas

Después de contar la situación en un podcast, la información ya no es tan secreta, por ello ‘Pato’ Borghetti en tono gracioso dijo: “Checo, no te enojes por favor, ya pasaron muchos años”. Seguramente Pérez no tenga algún problema al respecto, pues recordemos que recientemente fue visto en un concierto del grupo mexicano junto a su esposa, Carola Martínez.

