'Pollo' Briseño contó cómo se convirtió en el amuleto de Athletic Club

El nombre de Antonio 'Pollo' Briseño ha dado la vuelta en días recientes, luego de que los jugadores del Athletic Club lo corearon en medio de una celebración. Desde antes de los videos de los festejos, trascendió que en el vestidor de los vascos, previo a la Final de la Copa del Rey, había una playera de Chivas con el dorsal del defensa.

Por medio de Twitter, Briseño prometió que contaría la historia detrás de ese jersey y en TikTok reveló que era una anécdota que todavía no quería hacer pública; principalmente porque estaba esperando a ver cómo terminan los Leones en LaLiga, donde marchan quintos y tienen oportunidad de clasificar a Champions League.

Pero ante la viralidad del video en el que los jugadores corearon su nombre, no le quedó otra opción que relatar cómo fue que se convirtió en talismán de Athletic, después de los partidos amistosos que sostuvieron los vascos ante Chivas, entre diciembre de 2022 y julio de 2023.

La historia de 'Pollo' Briseño y Athletic Club

Para empezar, Briseño aclaró que en el video que corean su nombre no fue en la Final ante Mallorca, sino en un triunfo frente a Atlético de Madrid, aunque no aclaró de en qué partido, si en liga o en dos de Copa del Rey. Mientras que el video en el que Íker Muniaín se refiere al defensa, sí fue en los festejos del campeonato.

"Todo empezó el 16 de julio que ellos vinieron a jugar un partido a Guadalajara. Los únicos clubes que tienen la peculiaridad de jugar con una nacionalidad, ellos sólo con vascos y nosotros sólo con mexicanos. Amaury tiene ascendencia vasca", compartió Briseño.

Posteriormente, explicó que luego de que se reunieron Muniaín, Ernesto Valverde, Jesús Sánchez y Veljko Paunovic para la promoción del juego, el jugador de Bilbao le preguntó al futbolista rojiblanco qué hacer para disfrutar de su visita a Guadalajara. Por lo que 'Chapo' lo refirió a 'Pollo' y fue así que comenzó su contacto con el club vasco.

Primera parte de la historia detrás del canto al Pollo Briseño del Athletic Club de Bilbao muuuy top. Ahora con mayor razón: POLLO BRISEÑOOOO LOLOLOLO LOLO POLLO BRISEÑOOOOOO!!!!! La parte 2 todavía no la sube pic.twitter.com/vkVgF2bzEn — Carlos Villaseñor (@VillasenorC_) April 12, 2024

"Fueron 15 jugadores, se suben a la camioneta, me quedo con ellos, tienen su mesa, estuve al lado, me puse a platicar con Nico Williams, con Dani Vivian y ellos padrísmo en su rollo. Se acaba, salimos, traté que todo estuviera bien y saliendo empiezan a cantar la canción del Pollo Briseño, se empiezan a reír y me da pena", contó.

La historia de la playera de Pollo Briseño

En cuanto a por qué tienen su playera en el vestidor, contó que en octubre Muniaín le escribió en octubre, en el que le relató que desde que comenzó la temporada colgó el jersey que habían intercambiado, lo que les permitió ganar cinco partidos, con dos empates y dos derrotas. "La bendición del Pollo Briseño", contó y enseñó el mensaje en la pantalla.

A partir de eso, el defensa de Chivas se volvió seguidor habitual de los juegos de Athletic, que recibió otro mensaje cuando sumaron 14 juegos invictos. "Yo me imagino que para ese entonces ya lo tenían como cábala la camisa. La imagen que se ve es un entrenamiento y lo tienen como esas cosas que no fallan", finalizó Briseño, que prometió una segunda entrada.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: FAITELSON ARREMETE CONTRA INTER MIAMI TRAS SER ELIMINADOS POR RAYADOS: "EQUIPO DE PORQUERÍA"