¡Qué agradable sujeto! Aficionado le ofrece paraguas a Marcelo Bielsa en partido

El director técnico de la selección de Uruguay, Marcelo Bielsa, fue tendencia en redes sociales en las últimas horas, tras hacerse viral un video en el que un aficionado le comparte su paraguas para protegerse de la lluvia.

Bielsa asistió al partido del campeonato charrúa entre Liverpool y River Plate, celebrado el pasado miércoles 6 de diciembre en el Estadio Belvedere de Montevideo, para observar jugadores que podrían ser convocados en 2024.

Durante el cotejo la lluvia apareció y, tras darse cuenta de la presencia del veterano estratega argentino en una de las tribunas, Shulay Cabrera, comediante uruguayo, decidió hacer su buena obra del día compartiendo su sombrilla.

Al acercarse con cámara en mano a Bielsa, Cabrera le dijo: "Marcelo, me parece de orden venir y ponerle el paraguas no puedo verlo así. Usted se ríe pero es verdad. Lo estoy mirando desde hoy y digo '¿Cómo el técnico de nuestra selección va a estar sin paraguas?'. ¡Ya está! Yo dije 'O me putea o se ríe".

El 'Loco' respondió con humor de la siguiente manera: "Lo que voy a decirle es: '¡Qué buena compañía, quédese!'. Pero en realidad... ¡Que se quede el paraguas!".

