¡QUÉ DEFINICIÓN! Usain Bolt mete gol en Old Trafford en juego benéfico

Usain Bolt no deja de brillar ni siquiera fuera de las pistas. Esta vez, el ex atleta de Jamaica se lució con un gol durante un partido benéfico en Old Trafford.

En el duelo de beneficiencia entre leyendas de Inglaterra y el equipo de Soccer AID World, el mejor corredor de todos los tiempos se encargó de abrir el marcador al minuto 23.

Tras recibir un pase filtrado, Usain quedó mano a mano con el portero y con un tiro raso a segundo palo antó el primer gol del encuentro. El medallista olímpico estuvo en el equipo Soccer AID World bajo el mando de Mauricio Pochettino.

Posterior a su gol, el equipo de leyendas de Inglaterra remontó el marcador con goles de Asa Butterfield y Paul Scholes.

En el segundo tiempo, Usain Bolt tuvo que salir del partido por una lesión, sin embargo, su equipo remontó con un doblete de Robbie Keane, quien sentenció el marcador para que el equipo del Resto del Mundo se lleve el juego.

Otras de las leyendas futbolísticas que tuvieron actividad en el partido fueron Roberto Carlos, Francesco Totti, Hernán Crespo, Gary Neville, Gary Cahill, Nani, Jack Wilshere y Jermain Defoe.

