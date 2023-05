Usain Bolt revela las claves del éxito de su carrera olímpica

En cuanto Usain Bolt se acerca a cualquier lugar, los iones comienzan a moverse más rápido y todo se electrifica. El ocho veces campeón de Juegos Olímpicos está de visita en México y tras seis años retirado ve con más objetividad su carrera deportiva, una de las más grandes en la historia de la humanidad.

El jamaiquino, quien fue nombrado Chief Sprint de KIO, empresa de tecnología, reveló que la clave para su éxito siempre fue hacer lo que ama y divertirse en cada momento, pues pese a que su objetivo siempre fue ganar oros en Olímpicos, convertirse en el hombre más veloz de la historia sólo fue consecuencia de su estilo de vida.

"Mi logro más importante fue ganar medallas olímpicas, ese fue mi objetivo, pero nunca fue ser el hombre más rápido del mundo. Veía los juegos y decía ‘quiero ser como ellos’ y ahora tengo ocho oros. Soñé con eso", comentó el exvelocista en 100 y 200 metros planos.

Apegado al espíritu jamaicano, amable y con la diversión como bandera, Usain también se apegó a la disciplina para ser una de las máximas glorias olímpicas de la historia, pese a que uno de los pasajes más duros de su vida fue su mal inicio en Atenas 2004.

"La consistencia para mí es clave, el trabajo duro. Es bueno tener competencia para presionarte un poco más. Yo siempre he tratado de estar enfocado", indicó.

Bolt ahora está enfocado a otros aspectos de la vida tras su retiro, como la tecnología, la cual lo ayudó en su recorrido en las pistas para mejorarse constantemente.

"La tecnología ha jugado un rol importante en mi carrera, en el mundo del deporte en especial, nos da un mejor entendimiento para optimizar el desempeño. Siempre me he asegurado de mejorar la comunicación, la colaboración para seguir creciendo. Todo esto tiene un impacto positivo en el deporte, datos en tiempo real, análisis, realidad aumentada. Eso tiene un gran potencial y va a seguir mejorando", concluyó tras bromear que ojalá "no se rompan sus récords pronto".

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: RODRIGO PACHECO, PRIMER MEXICANO EN DOMINAR EL RANKING DE TENIS JUVENIL