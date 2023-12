Rafa Puente explota contra la 'Bomba' Rodríguez por no aceptarle un café para charlar

Este martes se llevó a cabo la Junta de dueños de la Liga MX, donde se dieron a conocer algunas reformas al sistema de competencias y algunas cosas dentro del esquema estructural de la Federación Mexicana de Futbol y del torneo de liga mexicano.

Luego de dar a conocer los resultados de esta asamblea, algunos no quedaron conformes con lo planeado, entre ellos David Faitelson y Rafael Puente Del Río, quien, en el programa Línea de 4, expresó su malestar, en específico, hacia Juan Carlos Rodríguez, comisionado de la FMF.

El exentrenador y ahora analista de TUDN comentó que él, en varias ocasiones, ha tomado el teléfono para concretar una cita con el comisionado, para tomarse un café y charlar sobre el futbol mexicano, algo que no ha ocurrido, pues, el comisionado, no acepta las llamadas de Puente Del Río.

¡Explotaron! @rafaelpuente y @DavidFaitelson_ sobre la Asamblea de Dueños “NO HE VISTO CAMBIOS NI LA CERTEZA DE QUE ESOS CAMBIOS VAYAN A OCURRIR” En vivo TUDN pic.twitter.com/4zRLN0Nrzn — Línea de 4 (@Lineade4TUDN) December 20, 2023

"Personalmente, le he hablado más de diez veces al hoy comisionado de la federación, como amante del futbol, que quede claro, como un tipo que anhela y desea todos los días que el futbol crezca, acorde al potencial que insisto tenemos en México y no hay forma de que me acepte un café y eso a mí si me molesta, nada más quiero ir a que me escuches, te puedo dar ideas, llevó metido en la industria toda mi vida y creo que puedo aportar", comentó.

Rafael Puente del Río comenzó a dirigir en 2016, con Lobos BUAP, después del ascenso con los licántropos se fue a entrenar Gallos Blancos de Querétaro, a los Rojinegros del Atlas y más recientemente a los Pumas de la UNAM, equipo del cual fue despedido el 19 de marzo del presente año.

