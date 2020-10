Raúl Jiménez: La hija del delantero mexicano se 'disfrazó' de loba para celebrar Halloween

A horas de celebrar Halloween la hija de Raúl Jiménez, Arya Jiménez, apareció disfrazada de 'loba' en honor al Wolverhampton, equipo donde se desempeña su padre.

A través de sus redes sociales, Arya fue captada por sus padres con un disfraz de Loba para celebrar Halloween.

"Trick or Goal vs Goal or Treat (Travesura o Gol vs Gol o trato) #happyhalloween #gameday #babyAJ @raulalonsojimenez9 @wolves @danielabassom", se leyó en la cuenta de Instagram que le crearon a la pequeña Arya, su padre Raúl Jiménez y su madre Daniela Basso.

Desde su nacimiento, Jiménez y Basso crearon el perfil en Instagram de Arya donde comparten sus mejores imágenes y parte de su vida por medio de fotos y videos.

Aunque no es la primera vez que Arya aparece disfrazada, hace algunos días, ya se había publicado una foto de la pequeña de meses de nacida, con un atuendo referente a Halloween junto a algunos adornos de la época y hace poco menos de una semana la familia Jiménez Basso publicó una foto de los tres disfrazados como calaveras.

Este viernes, Wolverhampton se mide en casa al Crystal Palace, y Arya mostró su apoyo con su disfraz de loba y una playera de los Wolves en la misma publicación.

