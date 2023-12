Red Bull Batalla 2023: Aczino va por el Tetracampeonato rodeado de polémica por sus declaraciones

Llegó la hora de la Final Internacional de Red Bull Batalla 2023 desde la ciudad de Bogotá en Colombia. Los mejores freestylers de habla hispana disputarán el torneo que más polémica ha generado en los últimos años, en donde Aczino estará luchando por hacer más grande su historia cuando salga a buscar su cuarto título internacional.

Aczino se ha encargado de ponerle sabor a una previa marcada por los recados directos a sus compañeros, más en específico contra Chuty y Gazir, los españoles que posiblemente sean sus grandes rivales a vencer.

Con frases como "yo no vengo de excursión”, "yo soy el mejor” o "no me importa lo que piense Chuty”, Mauricio Hernández ha logrado que toda la atención gire en torno a él y demostrando de esta manera que sabe cómo mover sus fichas antes del evento.

Hablando de Chuty y Gazir, los europeos optaron por un perfil más respetuoso, algo que ha sido cuestionado por un gran sector de la afición, que esperaba respuestas más candentes de parte de ambos. Chuty tendrá una nueva oportunidad de lograr su primer cinturón internacional, luego de su participación en México 2017, mientas que Gazir saldrá en busca de la revancha tras la derrota en la Final del año pasado ante Aczino.

Otros MC’s que también han sido señalados como favoritos al título son Mecha de Argentina, Nitro de Chile y Fat N, el representante local de apenas 17 años. Esto sin dejar a un lado a un histórico como Jota, quien ya fue capaz de vencer a Aczino en una Internacional.

Yoiker también estará representado a México en Colombia tras consagrarse Bicampeón de la Final Nacional. El originario de la Ciudad de México jugará sin la presión de cargar con el freestyle nacional, algo de lo que se encargará Aczino.

La lista la completan Reverse, Jesse Pungaz, Diego MC, Abel, Oner, Éxodo Lirical, SNK y Spektro, estos últimos tres ya con batalla previa contra Aczino en una Inter. La Final en Bogotá será transmitida en vivo por las plataformas de Red Bull Batalla este sábado en punto de las tres de la tarde, hora de la CDMX.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CHIVAS VS PUMAS: TV AZTECA DERROTÓ A TUDN Y CANAL 5 EN TRANSMISIÓN DE IDA DE 4TOS DE FINAL