¡Reprobados! David Faitelson puso mala calificación a la Selección Mexicana en 2023

La Selección Mexicana despidió el año 2023 con una dolorosa derrota 2-3 ante Colombia en Los Ángeles, lo que generó nuevas críticas contra el proyecto de Jaime Lozano. Y uno de los críticos más duros fue David Faitelson durante el análisis post partido.

En el programa Línea de 4 de TUDN, la más reciente incorporación de la televisora de Chapultepec no perdonó a Lozano, a pesar de que llegó al banquillo tricolor ya iniciado el año. 'Jimmy' asumió el rol de técnico interino en junio después de la salida de Diego Cocca y fue en agosto que se ratificó como estratega oficial.

Y aunque en 12 partidos con la Selección Mayor tiene siete victorias, a cambio de dos empates y una derrota, para Faitelson no fue suficiente para calificarlo positivamente. "Yo creo que todo el año de la Selección Mexicana, incluyendo a Jaime Lozano, está reprobado".

"Los dos partidos con Honduras, por dios", fueron las palabras de Faitelson, mismas que no fueron bien recibidas por sus compañeros. Ricardo La Volpe y Ricardo Peláez consideraron que el ex de TV Azteca y de ESPN fue exagerado, pues en Copa Oro no se hizo un mal trabajo.

"Yo creo que todo el año de la Selección Mexicana, incluido a Jaime Lozano, está reprobado... La Copa Oro era una torneo basura" @DavidFaitelson_ califica el 2023 del combinado mexicano #LineaDe4 EN VIVO por TUDN pic.twitter.com/tgiZyjQHOg — Línea de 4 (@Lineade4TUDN) December 17, 2023

Para 2024, uno de los principales compromisos de la Selección Mexicana será la Copa América, la cual se celebrará en Estados Unidos y donde deberán aprovechar el apoyo de la afición mexicana allá para lograr un buen resultado.

