Rey Fénix el fanático número uno de Los Ángeles

El pasado sábado se llevó a cabo el clásico de los Estados Unidos, encuentro que une al LAFC contra el Galaxy, mismo que no solo levantó pasión en la cancha sino también en la tribuna.

Rey Fénix en la MLS I X:@ReyFenixMx

El juego se llevó a cabo en el estadio del LAFC, el BMO Stadium, donde ambas escuadras dieron a los aficionados un auténtico espectáculo desde que rodó el balón, hasta el silbatazo final con el marcador empatado a tres tantos.

Además de los jugadores, otros que también brillaron durante el encuentro de la MLS, fueron los fanáticos que acudieron al encuentro, pero el que sin duda destacó fue la superestrella de la WWE, Rey Fénix.

Rey Fénix en WWE I X:@ReyFenixMx

Rey Fénix estuvo presente en las gradas con los hinchas del cuadro local, el luchador se vio efusivo ante el juego y entregado al 100 con el cuadro de los Ángeles mientras la afición a su alrededor alentaban al luchador mexicano.

@ESPNLosAngeles caught up with @ReyFenixMx after the @LAFC v @LAGalaxy 3-3 Draw from @BMOStadium how does he feel after tonight’s match ? pic.twitter.com/MO04meiYWC

— JoRgE ⭕️ (@JABcamLA) July 20, 2025