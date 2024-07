Ricardo La Volpe critica a David Faitelson: “Conmigo no hables de futbol, no tienes ni idea”

Una vez más David Faitelson está envuelto en polémica por una discusión con un compañero de TUDN y en esta ocasión fue Ricardo Antonio La Volpe, quien se vio bastante molesto por los comentarios que hizo David sobre su carrera como entrenador.

En una discusión que en un inicio era sobre Marcelo Bielsa y que poco a poco se fue desvirtuando, David Faitelson menciono: “Yo hubiera hecho campeón a Boca aquella vez”, haciendo referencia al fracaso de La Volpe cuando dirigió a los Xeneizes, esto molestó bastante al entrenador argentino que respondió de inmediato.

“Vos no podés dirigir ni en la puerta de tu casa ni en el patio, vos dedícate al boxeo, conmigo no hables de futbol que no tienes ni idea”, declaró La Volpe en contra de Faitelson.

Se prendió el intercambio de opiniones entre @DavidFaitelson_ y @RicardoLaVolpeG -Usted nunca dirigió a un equipo grande, Profe

-Boca es chiquitito, entonces...

-Esconda lo de Boca, fue uno de sus peores papelones

-Tú no diriges ni en el barrio #LineaDe4 EN VIVO por TUDN pic.twitter.com/B1ir4tkoDD — Línea de 4 (@Lineade4TUDN) July 7, 2024

De igual forma Ricardo Antonio La Volpe mencionó que respeta a Faitelson como periodista y la polémica que siempre genera, pero volvió a señalar que no quería hablar de futbol con él.

Posterior a esta declaración, David Faitelson optó por no continuar con la polémica como muchas otras veces si lo ha hecho y los señalamientos personales pararon ahí.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: AFICIONADO ARGENTINO 'EXPLOTA' TRAS DESCUBRIR QUE JERSEY DE CHIVAS ES MÁS CARO QUE EL DE BRASIL