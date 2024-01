Ricardo Peláez es presentado con ESPN: "Esta mesa se vuelve más picante"

Ricardo Peláez fue oficialmente presentado en Futbol Picante como el ‘nuevo refuerzo estelar’ de ESPN. El exdirector deportivo de clubes como América, Cruz Azul y Chivas hizo su regreso triunfal a la televisora deportiva este lunes 22 de enero.

La noticia del retorno de Peláez a ESPN se había filtrado desde el pasado 4 de enero, confirmando así su salida de TUDN después de no renovar su contrato con Televisa.

Según informes, la decisión de cambiar de televisora por parte de Peláez se fundamenta en motivos económicos, ya que se especula que su remuneración en ESPN será más sustancial, con una carga de trabajo menor en comparación con la que tenía en TUDN.

La bienvenida oficial de ESPN llevó a cabo a través de las redes sociales de la empresa con un video y la frase: "Bienvenido de vuelta, Ricardo Peláez, a la Mesa Más Poderosa del Futbol Mexicano".

En su presentación, el analista comentó: "A partir de hoy, esta mesa se vuelve más picante. Muy contento de regresar a ESPN, hice grandes amigos, grandes compañeros y me encanta estar de regreso y vengo con muchísimas ganas de iniciar. Discusiones, puntos de vista distintos, y eso es lo que más me agrada, que nadie tiene la verdad y cada quien defiende su punto de vista, entonces es algo apasionante, algo que sé hacer, y me motiva muchísimo”.

Bienvenido de vuelta @RPELAEZ9 a la Mesa Más Poderosa del Futbol Mexicano #PelaezEnPicante este lunes a las 11pm. #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/ACFPhGasZ4 — Futbol Picante (@futpicante) January 22, 2024

