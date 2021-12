Roberto Alvarado: Confesó que su sueño era ser skater

Roberto Alvarado es el hombre del momento para Chivas. El Piojo arribó a Verde Valle como el refuerzo estelar del torneo para el Rebaño. Sus condiciones en el campo le valieron ser tomado en cuenta por Ricardo Peláez, que ya lo había tenido en Cruz Azul.

Sin embargo, contrario a lo que podría pensar, la primera pasión del juvenil mexicano estuvo muy alejada de los terrenos de juego. Incluso estuvo cerca de abandonar la vereda futbolística.

"Fíjate que yo cuando era chico nunca pensé 'quiero ser profesional'. A mí me gustaba otro deporte y en algún momento quería dejar el futbol por hacer ese deporte. Me gustaban las patinetas, el skateboarding. Siempre me ha gustado y en algún momento quería dejar el futbol por hacerlo", contó Alvarado para TUDN.

Asimismo, el medallista en Tokio 2020 confesó que a veces se ha sentido cansado del ambiente del futbol, pero finalmente es un deporte que le ha brindado alegrías y por el que quiere seguir en la lucha, ahora con un nuevo reto como lo es Chivas.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: IVÁN ZAMORANO REVELÓ QUE JUGÓ GRATIS EN COLO COLO PARA CUMPLIR EL SUEÑO DE SU PAPÁ