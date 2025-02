Royston Drenthe, ex del Real Madrid: "Messi me llamó negr... de mie..."

El exjugador del Real Madrid, Royston Drenthe, compartió en una entrevista para The Wild Project un episodio ocurrido durante su etapa en el Hércules de Alicante, cuando se enfrentó al Barcelona en LaLiga. Según el neerlandés, Lionel Messi le dirigió un insulto racista durante aquel partido.

Drenthe relató que, tras el altercado, el astro argentino intentó justificar sus palabras. “En un partido cuando estaba en el Hércules, contra el Barça, Messi me llamó ‘negr#$% de mierd...’.

Después me dijo que los jugadores argentinos entre ellos se llamaban así, que para ellos era una cosa normal. Por ejemplo, se lo decían a Garay y no le importaba, pero tienen que entender que a un chico como yo no le gustaba. No es lo mismo que me lo dijeran mis amigos en el entrenamiento, que me lo dijera un rival. Después no hemos vuelto a hablarlo”, explicó Drenthe.

Respeto a Messi

A pesar de la situación, el exfutbolista de 37 años aseguró que no siente resentimiento hacia Messi y destacó su admiración por su trayectoria.

“Le tengo mucho respeto a él porque ha sido uno de los mejores jugadores del mundo”, afirmó el también exjugador del Feyenoord.

