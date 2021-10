Ruggeri reveló 'ritual' de Hugo Sánchez: 'Se peinaba más de una hora'

¿Inspiró a CR7? Hugo Sánchez, histórico 'Killler' mexicano del Real Madrid, fue descrito como el Cristiano Ronaldo de los 80's, así lo definió Óscar Ruggeri excompañero del Pentapichichi en el club Merengue.

Durante una charla en la previa del Clásico de Argentina entre River Plate y Boca Juniors, el 'Cabezón' narró cómo era 'Hugol' en el vestuario blanco y además explicó qué pasó en su arribo al cuadro español.

"Eres campeón, vas a jugar allá a Europa, entras a los vestuarios y hay que estar ahí. Cuando te compran esos equipos grandes, hay que entrar y que estén todos sentados. Yo al del Real entré callado porque Hugo Sánchez no sé qué me gritó, Sudaca me dijo, me recibió así. Comenzamos así y ahora todavía nos seguimos hablando con el pichichi. Después hacía goles, un crack", explicó.

EL CR7 DE LOS 80'S

Ya con confianza en el grupo, Ruggeri detalló cómo cuestionaba los tiempos que dedicaba Hugo Sánchez a su peinado.

"Se peinaba, se la pasaba una hora en el espejo. Yo iba y le decía ¿te peinas tanto?, chino por chino se peinaba antes de salir (al campo)", sentenció.

