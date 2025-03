Russell Wilson hace su ‘presentación’ como QB de Giants y recibe miles de burlas

Llegó a New York. La noche del pasado miércoles, Russell Wilson hizo su primera aparición en New York desde que se anunció que sería el nuevo quarterback de los Giants, sin embargo, miles de aficionados se burlaron de la particular ‘presentación’ del veterano mariscal de campo.

Russell Wilson estuvo presente en el Madison Square Garden en New York para presenciar el duelo entre los Knicks y Clippers, teniendo la primer interacción con los aficionados neoyorquinos.

La organización de los Knicks le dio un ovoide de la NFL a Russell Wilson para que el nuevo QB de los New York Giants lo firmara y lanzara un pase a los aficionados y a pesar de ser ovacionado y recibir aplausos, también fue duramente criticado.

Russell Wilson es tundido en redes sociales

El nuevo mariscal de campo de los Giants recibió miles de burlas en redes sociales por su participación en el juego de los Knicks, haciendo criticas a sus malos resultados en sus últimas temporadas y sus incontables intercepciones.

Russell Wilson throws his first INTERCEPTION as a NY Giant 😳 (via @nyknicks) pic.twitter.com/OmoQ1vIf4F — Overtime (@overtime) March 27, 2025

“Russell Wilson lanza su primera intercepción como QB de los Giants” “Esta es la razón por la que los Knicks apestaron en la segunda mitad”, se leía en redes sociales.

