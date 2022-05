Salinas Pliego le propuso generosa apuesta a Emilio Azcárraga sobre la Final de Liga MX

Ricardo Salinas Pliego se ha caracterizado por ser un personaje muy polémico en redes sociales. Sin embargo, el dueño de TV Azteca dejó a un lado la controversia y la rivalidad que tiene con Televisa y aprovechó para proponerle una generosa apuesta a Emilio Azcárraga.

A través de su cuenta de Twitter, el empresario le lanzó el reto a Azcárraga Jean, el cual consiste en regalar una lavadora a una fundación de niños con cáncer, siempre y cuando la Final de la Liga MX sea entre los Rojinegros y las Águilas.

"¡Emilio! aprovechando que andas por aquí… ¿qué apostamos si la final del futbol es Atlas contra América? ¿Qué tal la 2da lavadora que le falta a unos niños con cáncer de Casa de la Amistad que una “senadora” no quiso poner? ¡Yo ya puse la primera! Ayudemos", escribió Salinas Pliego.

Emilio!! aprovechando que andas por aquí… ¿qué apostamos si la final del fútbol es @AtlasFC vs @ClubAmerica? ¿Qué tal la 2da lavadora que le falta a unos niños con cáncer de @CasadelaAmistad que una “senadora” no quiso poner? Yo ya puse la primera!!! Ayudemos… https://t.co/kN2yJDRRnQ — Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) May 21, 2022

Sin embargo, el dueño de Televisa aún no responde el reto, no obstante, los fanáticos del equipo de Coapa aseguraron que en caso de que no respondiera, serían ellos quienes ponen la lavadora.

Asimismo, Ricardo Salinas Pliego aprovechó para mandarle un recadito a Citlalli Hernández, asegurando que las acciones valen más que las palabras. "Los niños con cáncer de Casa de la Amistad siguen esperando que usted les done una lavadora… yo ya puse la primera porque cuando uno dice que primero los que más necesitan, hay que demostrarlo 'cenadora', provechito", escribió.

Atlas tiene la ventaja en el marcador global luego de golear a Tigres 3-0 en el Estadio Jalisco. Los tapatíos sueñan con su segunda Final consecutiva, mientras que los de Miguel Herrera buscarán la remontada en el Volcán. Las Águilas por su parte, empataron a un gol con Pachuca en el Azteca, por lo que deberán buscar la victoria en el Estadio Hidalgo.

