Santiago Giménez sorprendió al Chaco en práctica de Cancún FC

Santiago Giménez sorprendió a su papá, Christian Giménez visitandolo en Cancún en donde se encuentra dirigiendo al Cancún FC, nuevo equipo de la Liga de Expansión.

El Chaquito disputó 33 minutos con Cruz Azul en el encuentro frente a Puebla de la Jornada 2 del Guard1anes 2020 y aprovechó el viaje para pasar el rato con su padre y con su novia Fernanda Serrano, quien lo acompañó en la estancia.

El jugador de La Máquina compartió su aventura a través de sus redes sociales donde reveló que su visita tomó por sorpresa al Chaco.

“Le caí de sorpresa, no se lo esperaba. Cuando me vio, no sabía qué hacer. Somos muy unidos, siempre lo estaré apoyando y él también a mí. Ni siquiera lo veo como Chaco, pero sí como Christian, como mi padre. Obviamente es un referente, quiero seguir sus pasos, escribir mi propia historia. Es un gran ejemplo, así lo demostró durante su carrera”, dijo Santiago en su publicación.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: HIJO DE DINENNO PRONOSTICÓ EL DOBLETE DE SU PAPÁ EN PARTIDO CONTRA ATLAS