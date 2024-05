Santiago Taboada consideró que no había penal en la Final de América y Cruz Azul

Santiago Taboada, candidato a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, de la coalición Va X la CDMX, consideró que América ganó ante Cruz Azul la Final del Clausura 2024 solo porque se "encontró" con un penal que no era. Sin embargo, puntualizó que la barrida de Carlos Rotondi sobre Israel Reyes también fue imprudente.

Durante una entrevista en el programa de Los Informantes en RÉCORD+, el candidato consideró que fue una acción similar a la de Rafael Márquez sobre Arjen Robben en la Copa Mundial Brasil 2014. "Te voy a decir una cosa, fue muy imprudente la barrida. Fue como esa de Márquez con Holanda. No te tienes que barrer así en el área".

"Provocas que pase lo que pasó; un choque que es muy probable que te lo marquen. Aun con la revisión del VAR", y añadió que esperaba más del partido de vuelta por el título entre dos de los clubes más grandes de la Liga MX. "No me gustó la final, donde le apostaron a no perder".

"Se encontraron con un penal, pero fue muy imprudente la barrida en el área. Eso reventó la Final, Cruz Azul tenía todo para ganar la Final, estaba mejor parado, tenía mejor llegada. Y fue fuera de tiempo. Me parece que en estos momentos despues del minuto 70, comienzas a desconcentrarte", finalizó Taboada.

