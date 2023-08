Saúl 'Canelo' Álvarez sobre el interés de su hija en la actuación: 'A mí no me gustaría'

Saúl 'Canelo' Álvarez ha compartido su opinión sobre los recientes deseos de su hija Emily Cinnamon, de 17 años, de seguir una carrera en la actuación. El campeón mundial de boxeo se pronunció en una entrevista con el programa Al Rojo Vivo de Telemundo, donde expresó su preocupación acerca de que su hija se involucre en el mundo de los medios de comunicación.

Emily Cinnamon, manifestó su interés en seguir una carrera como actriz, lo que generó una respuesta cautelosa por parte de su padre. El pugilista comentó que preferiría que su hija se enfocara en una carrera deportiva en lugar de la actuación o el modelaje, debido a las preocupaciones que tiene sobre la exposición mediática en esos campos.

"Pues no debutó como modelo, más (bien) modeló ahí un vestido para Jalisco. A mí no me gustaría, no me gustaría que estuviera mucho envuelta en lo que son los medios más que nada. No como modelo, no como actriz, o lo que sea. Me gustaría más que fuera deportista, igualmente va a estar envuelta en medios porque, pues es deportista ¿no?", comentó el Canelo.

A pesar de estas declaraciones, Canelo Álvarez también afirmó que, a pesar de sus preferencias, apoyará las decisiones de su hija y la respaldará en la dirección que elija para su futuro. "Obviamente tengo que dar mi visto bueno, pero al final de cuentas mira, no es lo que yo quiera, ¿verdad?, yo puedo decir muchas cosas, pero al final de cuentas es lo que ella quiera y la voy a apoyar al cien por ciento en lo que ella quiera, dándole mi consejo y mis opiniones", enfatizó el boxeador.

A pesar de las declaraciones del pugilista, su hija ya comenzó en el mundo del modelaje pues, Emily Cinnamon Álvarez protagonizó la portada de la revista ‘¡HOLA!’, posando junto a sus caballos desde el rancho Las Reinas, el cual es propiedad de su padre.

