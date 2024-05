¡Se prendió el cerro! Paco Chacón y César Martínez protagonizan pelea en redes sociales

Francisco Chacón, exárbitro mexicano y el comentarista deportivo, César Martínez, no se guardaron nada en la red X, luego de que el primero realizara una publicación en donde hizo referencia a las históricas derrotas que ha recibido el Cruz Azul en los últimos años, estando a pocos minutos ser campeón.

Paco hizo referencia a aquella Final en donde las Águilas del América y Cruz Azul se enfrentaron y parecía que la Máquina se llevaría el título, aunque finalmente el partido fue llevado hasta sus últimas consecuencias y fueron los de Coapa quienes terminaron levantando el título.

En ese momento, César Martínez comenzó con la confrontación cuando una cuenta llamada @_soy_azul compartiera la siguiente respuesta"El que la Cruzazuleo a cada rato fuiste tú queriendo ir a un mundial y solo te alcanzó para ver a @ChiquimarcoMx por la tele jajajajaja". El comentarista se limitó a responder: "Tuitazo!!! Jajaja… Así fue!".​No obstante, Chacón, quien tampoco tomó a bien esta burla, decidió contestarle: "Tuitazo, tienes razón, por mi parte te quiero felicitar por ganar el Premio Naciónal de Periodismo 2023, a no, perdón, no te creas ese es otro Cesar Martinez, me equivoqué, tu eres el que ha salidos por la puerta de atrás de todos lados, una disculpa, besos".

Sin embargo, fue César Martínez quien tuvo la última palabra, al recordarle la vez en la que un video suyo salió a la luz, diciendo que a los equipos regios siempre les iba bien cuando él estaba en el terreno de juego, destacando uno de los campeonatos conseguidos por Tigres.

