¡Se sinceró! Jordan Henderson se disculpa con la comunidad LGBTQ+ por jugar en Arabia Saudita

Jordan Henderson, jugador del Al Ettifaq, emitió una disculpa pública dirigida a la comunidad LGBTQ+ después de enfrentar críticas por su participación en un partido de fútbol en Arabia Saudita, esto ya que varios aseguran que puso sus intereses económicos por encima de su moralidad

“Puede haber muchas críticas y negatividad hacia mi persona. Eso fue difícil de soportar, porque sí me importan distintas causas y comunidades en las que me he involucrado...claro que me importa. El hecho de que la gente diga que les di la espalda me dolió muchísimo”, mencionó el inglés en entrevista para The Athletic.

Henderson es uno de los reconocidos defensores hacia la comunidad LGBTQ+, pues en la pasada Copa del Mundo fue uno de los capitanes europeos que estuvo a favor de portar gafetes de la comunidad LGBTIQ+ y los derechos humanos en Qatar 2022.

“Puedo entender la frustración. Puedo entender el enojo. Lo entiendo. Lo único que puedo decir es que lamento que (la gente) se sienta así. Mi intención jamás fue la de lastimar a alguien”, finalizó.

El mediocampista inglés además aseguró que aunque su movimiento haya sido criticado, él cree que su llegada representa apertura a los distintos ideales que rodean este dilema social.

