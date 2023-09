Mariana 'La Barby' Juárez, campeona del mundo en dos divisiones quien recientemente participó en el popular reality llamado La Casa de los Famosos, declaró que se sintió algo frustrada porque la gente la reconozca más por haber sido parte de un show de televisión, que por su exitosa carrera de 25 años en el pugilismo.

"Platicaba con mi hija que no podía creer que por un programa así la gente me reconociera más cuando llevo 25 años rompiéndome el hocico arriba del ring, es triste", apuntó Barbie. Sin embargo, su hija Natasha de 16 años, la motivó diciéndole que no hubiera entrado a la casa si no hubiera sido quien es en el boxeo.

Pese a ello, la mexicana admitió que prefiere subirse al ring, que volver a encerrarse en una cosa con celebridades. "Fue una experiencia que qué les puedo decir... me prefiero subir a un ring, la verdad, creo que nosotros los deportistas venimos de valores que nos inculcan nuestros padres muy bien arraigados, que es la tolerancia, empatía, el respeto sobre todo, y quise demostrar en la casa que el boxeo no es violencia".

Juárez señaló que hubo momentos en donde estuvo a punto de explotar con sus compañeros. "Había veces en serio que le pedía mucho a papá dios. De repente si me molestaba por ciertas cosas y llegué a experimentar más ansiedad, estrés; era tanta la impotencia de quererlos mandar a ya saben dónde", señaló.

En cuanto a su carrera como pugilista, La Barby Juárez señaló que está cerca del retiro del boxeo, a sus 43 años de edad aún se ve peleando unas "3 o 4 peleas más", sentenció que en el Tradicional Martes de Café del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

