Sergio Dipp: Reveló que venció el cáncer de apéndice que le fue detectado en noviembre

Sergio Dipp, conductor en programas de ESPN, dio a conocer a través de sus redes sociales que ha superado el cáncer de apéndice que le fue detectado el paso mes de noviembre.

El conductor de 33 años de edad reveló que pasó por momentos muy difíciles durante los últimos meses, sin embargo, aquellos días han quedado en el pasado gracias a que pudo vencer y superar a la enfermedad.

Por tal motivo, el comunicador compartió y expresó su felicidad con todos sus seguidores de Instagram.

"El 30 de noviembre, me dijeron que habían encontrado cáncer, en el apéndice que me acababan de quitar. El doctor me dijo que tenía que esperar 3 meses, para que las heridas de la cirugía sanaran y pudieran hacerme un Pet Scan, para saber cómo estaba el resto de mi cuerpo.

"La espera fue ETERNA. Y aunque tenía mucha fe y traté de ponerle la mejor actitud posible, sentía mucho miedo y ansiedad. Pasó diciembre, Navidad, Año Nuevo, enero y por fin, este viernes 18 de febrero, me hicieron los estudios. Y ayer me entregaron los resultados. Nos fuimos directo del hospital a la iglesia, y luego a casa de mi hermana, a celebrar.

"Tenía cáncer, tuve cáncer ya no tengo cáncer. Y ya habrá tiempo de platicarlo con calma, pero yo quería quitarme este peso de encima. Porque siempre sentí que tenía que compartirlo", publicó.

