Shakira aseguró que Piqué la "arrastraba" y desde su separación está "libre"

El pasado 22 de marzo, Shakira lanzó el disco 'Las mujeres ya no lloran', su primera producción en casi siete años. Como parte de la promoción de la misma, la cantante estuvo en el programa 'Tonight Show' de Jimmy Fallon, donde habló sobre su relación con Gerard Piqué, exfutbolista de Barcelona y de la Selección de España.

En uno de los comentarios que más trascendieron, la colombiana aseguró que ahora está "libre", ya que por su relación no había podido sacar algo más que sencillos. En cambio ahora, dos años después finalizar su relación, finalmente se pudo concentrar nuevamente en su trabajo. “He estado sacando música aquí y allá, pero me ha costado mucho reunir un conjunto de trabajo. No tenía tiempo por el factor marido, ahora estoy sin marido".

"Pero ¡sí, el marido me estaba arrastrando! Ahora soy libre, ahora puedo trabajar de verdad", y añadió que está en una etapa de reinvención como artista musical, además que aseguró que disfruta la libertad como mujer con la que cuenta ahora. “Como que durante demasiado tiempo nos han mandado a llorar con el guion en la mano y sin un final, solo porque somos mujeres".

"Tenemos que ocultar nuestro dolor delante de nuestros hijos, delante de la sociedad. Tenemos que curarnos de una determinada manera, y no creo que nadie deba decirnos cómo curarnos. Creo que ahora las mujeres deciden cuándo llorar, cómo llorar". Por otra parte, Shakira recordó que su nuevo álbum surgió como una forma de catarsis y salvación ante todo lo ocurrido por su relación con Piqué.

“Estaba en carne viva, estaba lidiando con muchas cosas, estaba escribiendo, me sentía con un cuchillo entre los dientes. Estaba recogiendo los pedazos de mí misma del suelo, estaba tratando de reconstruirme y la música fue el pegamento. Se sintió como si estuviera en un proceso químico en el que estaba transformando el dolor, la ira y la frustración en creatividad y productividad, fuerza y resiliencia, la resiliencia de los diamantes. Es por eso que elegí la metáfora de las piedras preciosas, por la resiliencia que tenemos las mujeres hoy cuando tenemos que enfrentar la adversidad", finalizó.

