Taylor Swift reveló cómo empezó su historia de amor con Travis Kelce

Taylor Swift se ha caracterizado por mantener ciertos aspectos de su vida personal en privado. No obstante, luego de ser nombrada la Persona del Año por la revista TIME, la cantante estadounidense se sinceró sobre algunos momentos que marcaron su carrera y su romance con Travis Kelce.

Las noticias sobre la relación entre la cantante y el deportista comenzaron desde septiembre. Y pese a que la pareja decidió mantener los detalles en privado, recientemente, Swift declaró que ambos comenzaron a salir de antes de su primera aparición pública, por lo cual tuvieron tiempo para conocerse lejos de los reflectores.

“Todo esto comenzó cuando Travis, de manera muy adorable, habló de mí en su pódcast. Empezamos a salir justo después de eso. De hecho, pasamos una cantidad significativa de tiempo sin que nadie supiera, de lo cual estoy agradecida, porque pudimos conocernos el uno al otro”, aseguró en una entrevista con TIME.

Famosa por ser discreta, Swift y su entorno mantuvieron en secreto la relación, la cual se dio a partir que el jugador de los Kansas City Chiefs, durante el concierto en el Arrowhead Stadium en julio, trató entregarle un brazalete de la amistad con su número de teléfono. Su intento fracasó, pero la cantante lo supo.

“Nunca seríamos tan psicóticos como para forzar una primera cita en un evento público”, contó la autora de 'Karma', 'Look what you made me do', 'Bad Blood', entre otros éxitos. “Cuando dices que una relación es pública, eso significa que voy a verle hacer lo que le gusta, nos estamos mostrando para el otro, otras personas están allí y no nos importa”, puntualizó.

La primera vez que la artista asistió a un partido de NFL fue en septiembre, con lo que se convirtió en blanco de los medios que especularon sobre la supuesta "primera cita de la pareja". Pero la popular artista aclaró que en ese momento ya tenían tiempo saliendo. “Cuando fui al primer partido, ya éramos pareja. Creo que algunas personas piensan que vieron nuestra primera cita en ese juego”.

Finalmente, Taylor Swift compartió la forma en la que han demostrado su relación y los sentimientos que los fortalecieron como pareja. "Tienes que esforzarte mucho para que nadie sepa que estás saliendo con alguien. Y estamos orgullosos el uno del otro”, comentó.

