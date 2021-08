Tigres: Nicolás López reveló por qué lo apodan 'Diente'

Nicolás López, con seis goles, se ubica en la cima de la tabla de goleo inidividual del torneo Apertura 2021.

Y fue el famoso 'Diente', el encargado de revelar el por qué de su apodo que lo ha acompañado a lo largo de su carrera como futbolista.

"Ahora me dicen Diente y no me molesta, pero antes era peor cuando era chiquito, tenés que buscar fotos mías en internet; me los arreglé mucho, apenas hace un año me los arreglé (cuando tenía 25 años). Tengo fotos de chico, mi familia se ríe, los dientes eran más grandes que mi cara... me siguen diciendo Diente y no me molesta", confesó López en entrevista con Multiemedios.

Le preguntaron: ¿Los tenías como Ronaldinho?. "O hasta más grandes todavía", respondió el uruguayo entre risas.

El atacante de los Tigres señaló que fue un amigo suyo el que lo apodó como Diente. "Y se me quedó, cuando empecé a jugar futbol también, era normal que me fueran a decir Diente", sentenció Nico López.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CRISTIANO RONALDO ABRIRÁ NUEVO HOTEL DE SU CADENA EN MANCHESTER